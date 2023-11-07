義大利視覺藝術家創作的藝術品「黃金馬桶」，曾在多國展出，供至少10萬人體驗使用，4年前黃金馬桶在英國公開展出，沒想到才短短2天就失竊，雖然近日4名竊賊順利落網，即將面臨刑事指控，但黃金馬桶仍下落不明。

Four Men Charged After $6M Solid Gold Toilet Stolen From Churchill's Birthplace.



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綜合外媒報導，這件黃金馬桶被命名為「美國（America）」，創作者為義大利視覺藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan），價值高達480萬英鎊（約新台幣1.9億）。2016年黃金馬桶在美國紐約的索羅門·古根漢美術館（The Solomon R. Guggenheim Museum）展出，還特地安裝排水管道，供民眾「試用」，每人限時3分鐘，當時吸引超過10萬人排隊體驗。

2019年9月，黃金馬桶在英國布倫海姆宮（Blenheim Palace）展出，布倫海姆宮建造於18世紀，被列為「世紀文化遺產」，也是前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）的出生地，因此又稱為「邱吉爾莊園」。豈料黃金馬桶才展出短短2天就失竊，而且竊賊為了搬走馬桶還破壞後方管道，導致展出房間淹水，布倫海姆宮也受到嚴重損壞。

卡特蘭得知黃金馬桶失竊後傻眼不已，直言希望這只是一場惡作劇，「誰這麼蠢？居然會偷走一個馬桶。」而布倫海姆宮的執行長黑爾（Dominic Hare）則說，希望這個毫無意義的偷竊行為能讓這件藝術品永垂不朽，因為這對於一件描述「美國夢」的作品來說極具諷刺意味。

近日偷走黃金馬桶的4名竊賊終於落網，英格蘭及威爾斯皇家檢控署（CPS）已經對他們提出刑事指控，包含入室行竊、轉移贓物等，4名竊賊將在11月28日於牛津地方法院出庭，然而報導皆未提及眾人最關心的黃金馬桶的下落。