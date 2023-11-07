加拿大一處居民的屋頂上住著一群「惡霸鄰居」蝙蝠，不但經常擅闖住家，還不時會在屋頂上「開趴」，發出巨大噪音，讓屋主一家人不堪其擾，然而因為蝙蝠在加拿大屬於受保護物種，想要擺脫「惡鄰居」，只能選擇拆除屋頂，必須花費的金額高達6萬到10萬加幣（約新台幣140萬到234萬），全家人還因此注射了多達47針的預防性狂犬病疫苗。

根據《CBC》報導，加拿大一對夫妻雷切爾（Rachelle Swan）和凱莉（Kelly）2年前在薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）買下新房居住，未料去年（2022）8月在客廳發現一隻正在揮動翅膀的蝙蝠，起初一家人以為只是偶發事件，蝙蝠可能是從某扇沒關好的窗戶或門意外闖入，結果後來又多次在家中其他地方發現蝙蝠，還不時聽到從屋頂傳來的蝙蝠叫聲，才驚覺大事不妙。

雷切爾打電話給全省各地的滅蟲公司，但因為蝙蝠在當地是受保護物種，滅蟲公司全都無能為力，如果想要趕走這些「惡霸鄰居」，唯一的辦法就是拆除屋頂，但這必須花費高達6萬到10萬加幣，且沒有保險給付。

更糟糕的是，專家里斯金（Dan Riskin）指出，一旦蝙蝠知道如何進入一棟房屋，想要將牠們拒之門外將會是一項困難的任務，「蝙蝠可以穿過只有拇指大小的洞，想像一下堵住屋頂上所有相似大小的洞，這是不可行的。」

蝙蝠問題還沒解決，當地公共衛生部門又警告雷切爾一家人，他們被認為處在危險環境中，因此在短短2周時間內，接種多達47針預防性的狂犬病疫苗，且在蝙蝠離開以前，還得繼續定期接種疫苗，讓雷切爾一家人頭痛不已，他也無奈地說，「政府保護了這個物種，我們卻沒有得到保護。」