古裝劇的武俠高手如果想要偷窺或打探祕密，不是施展輕功「上房揭瓦」，就是把窗戶紙戳破一個洞，但這些戲劇中的招數真的可行嗎？事實上，古代屋頂的瓦片並非想像中牢固，確實很容易掀開，但想要戳破窗戶紙並不簡單，古人為了防潮、透光，在選材、製作上都很用心，讓窗戶紙變得十分堅固。

根據《國家人文歷史》報導，「上房揭瓦」基本上是可行的，因為古代屋頂瓦片都是安放上去的，雖然也會用膠泥等材料固定，但不像現代的混凝土那麼牢固，就算沒有人去揭瓦，有時候風太大也有可能把瓦片吹掉，北宋文學家王安石曾在作品《擬寒山拾得二十首》中記述了親身體驗的倒楣經歷，「風吹瓦墮屋，正打破我頭。」當然這只是偶然性事件，瓦片的鋪設還是有一套繁複的程序，絕大部分時間裡，是不會輕易被風吹掉的。

另一個古裝劇中的常見偷窺方法「戳窗戶紙」就比較難實現了，因為古代的窗戶紙選材必須滿足很多條件，包含透光、廉價，還要有一定的強度以防潮，所以不是所有的紙都可以拿來做窗戶，主要會使用蘆葦、蒲草棒、花麻和線麻等藤類植物來製作，因為它們的纖維比其他植物長，也更加結實柔韌，不容易被風吹破。

除此之外，為了增強透光性，以及更加堅固耐用，還會在窗戶紙刷上一層油，南宋書籍《白孔六帖》中就有「糊窗用桃花紙塗以水油，取自甚明」的記載。如此一來，窗戶紙其實並不容易被戳破，如果有人想強行破壞，就會造成較大的動靜，引起屋內人的警覺，因此並不是一個偷窺的好方法。