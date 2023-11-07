動物的外表雖然很可愛，讓人不自覺想要親近，但在不熟悉的情況下仍須保持距離，否則可能惹禍上身。近日2段影片在越南網路上瘋傳，一名女遊客伸手戳了大象的屁股，另一名男遊客則是觸碰象鼻，隨後兩人都被大象踹飛、撞飛，跌倒在地，網友們看到影片都直呼「活該」。

從第一段影片可以看到，一名身穿粉色上衣的女子在大象載客時，伸手戳了一下牠的屁股，大象隨即向後踢，導致女遊客瞬間被踢翻，整個人跌倒在地。另一個畫面則是一名男子正在拍攝介紹大象的影片，過程中伸手觸碰了一下象鼻，下秒就直接被象鼻撞飛，身體向後翻了一圈才墜地。

影片曝光後，很快引發網友熱議，不少人都認為這2名遊客在未經主人同意的情況下隨意觸碰大象，是一件十分魯莽的行為，很可能讓自己處於危險的情境中，被大象踹飛、撞飛也只是「活該」，沒有受到嚴重的傷害已經是萬幸。

事後大象主人接受越南媒體採訪，稱影片中的是一隻母象，平時個性很溫順，從來沒有攻擊過人，但這次是因為遊客突如其來的接觸，導致母象受到驚嚇，牠才會做出反射動作，在事發之前，大象主人也多次提醒遊客不要太過靠近，但2名遊客仍不聽勸阻，依舊上前戲弄大象，所幸都沒有受傷。