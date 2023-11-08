國外一名女子因工作認識了現任丈夫，兩人結婚多年，感情十分甜蜜，然而日前在一場同事聚會上，女子意外得知當年丈夫追求自己的真相，竟是因為和其他同事打賭，看誰能奪走她的第一次，女子瞬間感到心碎又噁心，氣得想直接離婚。

根據《亞特蘭大黑星報》報導，國外一名女子匿名投稿，她20多歲時在一處客服中心工作，因為是牧師的女兒，所以當時還保有童貞，未料這件事意外在辦公室傳開，原本以為大家會疏遠她，結果反而突然變得搶手，吸引了眾多追求者，但女子對這些人都沒興趣，只有一個男同事讓她感到特別，兩人因此交換了聯絡方式，每天都會花好幾個小時打電話聊天，最終步入禮堂、結為夫妻。

日前女子和以前在客服中心的同事聚會，對方無意間透露，當時辦公室的男性都在打賭，看誰能夠奪走女子的童真，她對這件事感到相當震驚，而且更晴天霹靂的是，她的丈夫也參與了這場賭注。

女子回到家立刻找丈夫對質，對方坦承確實有和同事打賭，但他只將這件事當成男人之間的玩笑，後來他也真的愛上了女子，並不後悔和她結婚，儘管丈夫表明心意，女子仍感到生氣又噁心，沒想到丈夫居然是為了奪走她的第一次才選擇和她結婚，因此已經將這件事告訴父母，正在考慮是否要離婚。