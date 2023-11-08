大陸一名21歲男子的家裡經營回收場，從小他就跟著父母到處撿廢品，畢業後選擇「繼承家業」，雖然工作相當辛苦，但一年至少能賺進10幾萬人民幣（約新台幣44萬），如今他還善用網路資源，在社群平台宣傳自家產業，找到不少穩定客群。

根據《都市快報》報導，21歲小趙（化名）畢業於杭州電子職業技術學院，實習時曾在汽車公司做了半年的銷售員，發現有時忙了好幾天，案子卻沒有談成，讓他相當心慌，想到家中經營回收場，而且父母年事已高，身體因長期搬運重物而出現問題，因此決定返鄉幫忙。

小趙提到，他從小經常與父母一起出去蒐集廢品，主要回收廢棄金屬、電線電纜等，搬運成本雖高但利潤較大，一噸利潤上看人民幣1000至2000元（約新台幣4400至8800元），若以一年來計算至少可獲利10幾萬元人民幣（約新台幣44萬元）。

小趙進一步表示，回收廢銅是體力活，光是搬貨就需花費1至2小時，全身會爆汗並沾滿灰塵，他的父母曾雇用員工幫忙，但大多數人都覺得太累，所以做不久，他也坦言撿回收是傳統產業，爸媽不太會用網路，多是親自上門發名片給客戶，才累積了一些人脈，而小趙接手家業後，他善用網路宣傳自家生意，順利找到穩定客源，比過去挨家挨戶詢問的效率高。