美國佛州又發生鱷魚攻擊人類事件，一名女子和好友到國家公園浮潛，未料竟遭一隻2.7公尺的鱷魚攻擊，將女子的頭部咬在口中，所幸鱷魚之後主動鬆口，她才順利得救，雖然頭部流了不少鮮血，但傷勢並不嚴重。

根據《福斯新聞》報導，這起事件發生在11月5日，佛州一名35歲女子卡爾（Marissa Carr）和好友謝恩（Shane）前往奧卡拉國家森林（Ocala National Forest）中的亞歷山大水泉遊樂區（Alexander Springs Recreation Area）浮潛，卡爾表示當時她拉下面罩，一轉頭就看見2個小眼睛浮出水面，下秒頭部慘遭鱷魚咬入口中。

謝恩憶述，當時只聽到一陣水流聲，原本轉過身想確認卡爾沒事，豈料竟看到一隻鱷魚，而卡爾的頭就在鱷魚的口中。卡爾則稱這一切都發生得太快，她甚至沒有意識到已經被鱷魚攻擊，後來鱷魚主動鬆了口，她才能順利撿回一命，「那一刻我完全沒有感覺，當我逃回岸上，看清楚那是一隻鱷魚以後，傷口才開始作痛。」

雖然卡爾因為咬傷而頭部流血，但幸運的是傷勢並不嚴重，她推測可能是因為頭上戴著呼吸管面罩，誤打誤撞地發揮了保護作用，「雖然聽起來很糟糕，但牠咬我的頭是當時最好的情況，如果鱷魚咬的是手臂，我可能已經失去手臂了，所以我認為我真的非常幸運。」卡爾也表示，她不會責怪鱷魚，也不會因為這次的「驚魂記」就失去對浮潛的熱情。