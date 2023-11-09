巴西一名50多歲的退役軍人日前和家人相偕旅遊，一時興起自製高空彈跳，在沒有專業人士監督的情況下跳水，導致在擺盪的過程中一頭撞上橋墩，之後又一次重擊，當場昏迷失去意識，經緊急送醫才撿回一命。

綜合外媒報導，這起事件發生在5日，該名退役軍人和家人前往皮門塔旅遊，期間心血來潮在一座橋上自製高空彈跳繩，接著在家人鼓譟下大膽往下跳，不料卻樂極生悲，旅程最終以送醫作結。

根據網路上瘋傳的影片顯示，當時退役軍人還和家人嘻笑，不料跳下去後因為沒事先抓準距離，頭部撞上橋墩當場昏迷，第二次擺盪又狠狠撞上側腹，導致整個人仰躺失去意識，垂下的四肢和頭部在擺盪過程中不斷劃開水痕，畫面怵目驚心。

該名退役軍人的女兒表示，其他遊客見狀便立即乘坐遊艇和水上摩托，協力將爸爸救出，經緊急送醫後發現有肋骨骨折、氣胸、左手臂粉碎性骨折，以及左腿擦傷的情況，儘管一度危急，但目前已漸趨穩定。