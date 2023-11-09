大陸一名劉姓女子近日和老公前往南京園博園景區，為了方便遊玩以及享受私人湯屋，選擇直接入住園區飯店。沒想到2天後才發現，原本遮擋外界視線的竹簾形同虛設，從外頭的走廊能清楚看見屋內情況，因此劉女一絲不掛泡湯的畫面全被路人看光，讓她情緒崩潰。

綜合陸媒報導，劉女11月1日和老公入住該飯店的溫泉房型，發現設置在陽台的浴缸僅有一片竹簾遮擋外界視線，由於兩人的房間就在電梯旁，因此劉女還打電話向櫃檯確認隱私問題，「我問了兩個問題，第一個就是還有沒有其他的簾子，因為只有一個竹簾，工作人員說沒有。第二個問題就是泡澡時從外面能不能被看到，工作人員說只要把竹簾拉下來，外面就看不見了。」得到工作人員的答覆後，劉女便安心入住。

直到入住第二晚，劉女打算感受一下私湯溫泉，便來到陽台泡澡，期間走廊的噪音讓她愈發感到不安，沒想到劉女的丈夫前往走廊查看，驚訝發現竹簾形同虛設，房內陽台場景被看得一清二楚。

劉女回想到自己在這樣的情況下住了兩天，情緒瞬間崩潰，「我全裸在陽台上泡澡，來來回回的客人都能看到」，她表示已經報警並調閱監視器，發現當時不只有工作人員推行李路過，還有入住的房客經過，「旁邊的住戶對著房間指指點點，對於我的身心來說真的是一個很大的影響。」

對此，飯店負責人胡經理表示，陽台是開放區域而非室內空間，竹簾也不是防偷窺用的，坦承有義務提醒客人穿泳衣泡澡，這次事件確實是員工過失，並向劉女表達歉意，同時強調會進行經濟補償，目前雙方正在協商中。