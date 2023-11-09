大陸黑龍江一名80歲老農民近日返家後，發現自家穀倉附近出現4隻不速之客，起初以為是山羊，定睛一看驚覺是丹頂鶴，丹頂鶴隨後還跑進穀倉，吃起擺放在裡面的穀物，影片曝光後，不少網友直呼「看見仙鶴是好寓意啊」。

綜合陸媒報導，黑龍江綏化市一名80歲老農民近日回到家後，看到穀倉周圍出現4隻黑白相間的動物，由於他年事已高眼睛不好，一開始以為是山羊，但越看越不對勁，之後才發現是丹頂鶴，老農民隨後走進穀倉查看，丹頂鶴不僅不怕人，還跟在老農民的身後。

丹頂鶴開始吃起穀倉內的穀物，由於丹頂鶴是大陸國家保育類動物之一，老農民隨後通報相關單位，4隻丹頂鶴被送往黑龍江扎龍國家級自然保護區。現場影片曝光後，累積220萬次觀看數，不少網友表示「太厲害了，四隻神鳥」、「仙鶴祥瑞」、「生態環境真好，丹頂鶴居然不怕人」、「老農民有福報，仙鶴代表長壽啊」。

根據臺北市立動物園介紹，丹頂鶴被國際自然保育聯盟列為瀕危物種，受到環境破壞及獵捕影響，丹頂鶴族群數量稀少，牠們全身雪白，只有部分飛羽內側為黑色，還有前額也是黑色，2歲後頭頂皮膚裸露呈鮮紅色，隨年紀越來越禿也更顯鮮豔，似肉冠狀，沒有羽毛覆蓋。