大陸網路上瘋傳一段影片，只見一隻小羊披上早夭小羊的皮毛，親近一隻毫無血緣的母羊，奇異行徑讓不少人看了一頭霧水。對此，飼養羊隻的牧民揭露背後心碎真相，表示母羊的孩子早夭，將死亡小羊的皮扒下，披在沒有母親的小羊身上，是想締結新的連結，讓喪子母羊和失怙小羊互相療癒。

綜合陸媒報導，微博上瘋傳一段母羊和小羊初見面的片段，只見牧民將已故羔羊的皮毛扒下，覆蓋在另一隻羔羊身上，以利牠跟母羊朝夕相處。對此，牧民解釋，母羊的孩子因為身體狀況差，先前不幸離世，母羊也因此鬱鬱寡歡，不肯離開羊舍一步，為了撫平母羊心中傷痛，便將已故羔羊的皮毛扒下來，將其披在另一隻孤兒羔羊身上。

牧民透露，失去母親的羔羊每天過得畏畏縮縮，對這個世界感到惶恐不安，當小羊和沒有血緣關係的母羊初見面後，母羊因為聞到「熟悉的氣味」也重新振作起來，對小羊百般呵護；至於羔羊也因為感受到母愛的溫暖，漸漸卸下心防，不斷吸吮母乳，締造新的連結，成為療癒彼此心靈的重要存在。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「好有愛」、「太感人了！緩解了母羊對不幸夭折的羔羊的思念之情」、「不想吃羊肉了」。不過也有人吐槽「我怎麼覺得有點不對勁」、「孩子被扒皮還要裝不知道」；部分網友則出言緩頰，「不能用人的價值觀來判斷羊的事，扒掉死去羔羊的皮毛穿上，讓母羊以為小羊是自己的孩子餵養牠，這樣可以讓小羊活下來」。