西班牙一架客機近日降落時受到強風影響，在跑道上瘋狂彈跳，機身數度傾斜，遲遲無法順利著陸，驚險過程全被拍下。最終機長選擇起飛繞島盤旋一圈後，再次嘗試才順利著陸。

根據《每日郵報》報導，西班牙航空公司Canaryfly一架雙螺旋槳飛機，11月7日從大加那利島（Gran Canaria）飛往蘭薩羅特島（Lanzarote），不料疑似因為風速過大，飛機於中午12點52分接近停機坪時，遲遲無法順利著陸，機身多次反彈失控。

機場監視器畫面顯示，當飛機輪子一碰到停機坪，機身就開始不受控制地彈跳，接著機長又嘗試第二次降落，但依舊再次彈起，第三次也未能成功。最後機長選擇終止著陸，並重新回到機場上空，繞島盤旋一圈後再次嘗試才順利著陸，所幸並未有任何乘客和機組人員因此受傷。

事實上，飛機在落地時出現可怕的彈跳事件，又叫「海豚跳」（Bounced Landing），因著陸過程出現海豚式的跳躍而得名，通常是因為飛機的所有起落架同時觸地後導致跳起來，看上去像「撞」到地上一樣。

2019年5月5日俄羅斯某航空公司一架SSJ-100型飛機，因為通訊故障返航莫斯科機場，進場過程中同樣遭遇了風切警告，並在降落時發生了海豚跳，導致飛機起落架斷裂、燃油洩漏並引發大火，造成41人罹難。