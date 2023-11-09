國外一名遊客近日到非洲國家波札那的郊區露營，前往營地途中發現20隻獅子，便停車觀察，不久後河邊出現一隻長頸鹿，獅子立刻展開狩獵模式，所幸長頸鹿及時發現，不斷向另一側狂奔，最終幸運逃過一劫。

根據《Latest Sightings》報導，28歲遊客謝爾（David Sher）日前到波札那郊區遊玩，在導遊帶領下驅車前往露營地點，車開到一半發現獅群，數量約20隻左右，悠哉地在草地上散步，隨後牠們在附近河邊發現一隻長頸鹿，獅子們馬上進入狩獵狀態。

一部分獅子悄悄靠近長頸鹿，之後分開進攻，長頸鹿當時低頭喝水，一開始並沒有發現，但牠馬上就注意到獅子便跑了起來，謝爾提到，獅子獵捕長頸鹿時需倚靠團隊合作，因為長頸鹿體型大又強壯，會使用踢擊趕走任何試圖靠近的捕食者。

經過一段時間的追逐，獅子錯失捕獵長頸鹿的時機，最終牠們紛紛放棄，看著長頸鹿離開，謝爾表示，「同時目睹長頸鹿的求生意志，還有獅子狩獵本能，真的非常美妙」、「這就是獅子學習的方式，牠們會不斷嘗試，雖然有時會失敗，就像人類學習新事物一樣」。