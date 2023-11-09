日本一名網友經常在網路上分享金澤動物園裡的動物日常，日前直擊園內一對袋鼠母子疑似在吵架，袋鼠寶寶「雙手插腰」背對媽媽生悶氣的模樣，彷彿在和媽媽冷戰，於是立刻拍下這幕有趣景象。

日本網友「@kanazawakitecho」近日在社群平台「X」（原推特）分享在金澤動物園捕捉到的有趣畫面，只見小袋鼠氣噗噗的雙手插腰、背對著媽媽，氣到臉都鼓起來了，看起來就像正在跟媽媽賭氣的小孩。不過袋鼠媽媽則顯得相當冷靜，淡定的望著遠方，似乎沒打算安撫正在氣頭上的小袋鼠。

照片曝光後，網友們全被袋鼠母子間的強烈對比給逗笑了，尤其是袋鼠寶寶生悶氣的模樣十分吸睛，短短幾天就吸引超過6萬人分享，紛紛留言直呼「看到小袋鼠森氣氣的樣子突然覺得更萌了」、「小袋鼠進入叛逆期了啦，會跟媽媽吵架」、「這真的很像我小時候跟我媽賭氣的樣子」。

據了解，袋鼠寶寶在育兒袋裡成長到6～7個月大時，育兒袋逐漸裝不下牠，才會開始短暫地離開育兒袋到外面活動、透氣，但是還沒斷奶，所以會不時爬回去喝奶，一旦受到驚嚇也會立刻鑽回育兒袋，大約1歲左右斷奶，才正式離開母袋鼠獨立生活。