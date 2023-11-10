大陸一名女子近日在網路上分享糗事，透露接受武漢銀行的視訊面試時，想說鏡頭拍不到下半身就乾脆不穿褲子，沒想到過程中突然忘了這件事，一個失誤起身，意外讓面試官看到她只穿了件貼身內褲，場面尷尬到不行。貼文一出網友全炸鍋，紛紛調侃「原來是色誘！」

該名女網友在《小紅書》分享糗事，提到近日接受武漢銀行分行的招聘面試，她心想竟然是視訊面試，只要將上半身打點妥當就好，於是下半身乾脆不穿褲子，比較自在舒適，不料面試過程中，她突然起身去開燈，等到回到座位卻發現螢幕上的面試官臉色大變。

女網友這時才意識到下半身只穿了件貼身內褲，而這一幕全被面試官看在眼裡，讓她崩潰直呼「一瞬間好想原地爆炸！」女網友表示，雖然當下努力調整心態，「但感覺發揮得一般般，準備好多說辭都沒用上」，面試結束後20分鐘仍未調整好情緒，慨嘆這次的經驗是「血淚教訓」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言調侃「不能智取，咱就色誘」、「要是獲聘，上班第一天就穿肉色褲子，讓他們懷疑自己的記憶力」、「面試官：她確實給我留下了深刻的印象」；也有人分享類似經歷，表示過去參加視訊面試時，上半身穿著襯衫、領帶，下半身僅穿一件內褲，不料最後面試官竟讓大家一個個站起來展示全身，可想而知最後也沒被錄取。