哥倫比亞一名23歲男子近日遭人開槍打死，他的愛犬奧瑞恩（Orion）出席喪禮時，把頭倚靠在棺材上，似乎是在向主人告別。死者母親形容，當時狗狗直奔棺材，「好像知道他（飼主）就在那裡」，心碎畫面令人動容。

根據《鏡報》報導，這起事件發生在巴蘭幾亞（Barranquilla），23歲男子寇瑪斯（Jack Ramírez Comas）本月1日駕車送女友回家時，突然被多名嫌犯盯上，其中一人開槍擊中他的頭部，還將他的車子開走逃逸，過程中女友安全回到家，但寇瑪斯被送醫搶救仍傷重不治。

寇瑪斯母親扎馬菈（Zamara Comas）表示，家中飼養的狗狗奧瑞恩，每天都會在門口等寇瑪斯回家，怎料卻再也等不到主人，神奇的是當牠看見寇瑪斯的棺材之後，竟朝著棺材直奔而去，還踮起後腳尖、把頭倚靠在棺材下緣，「（狗狗）好像知道寇瑪斯就在那裡…我們想讓牠用某種方式告別，這樣牠就不會一直等他了。」

寇瑪斯已於4日在公墓下葬，不過整起案件尚未有人落網，當地警方發出懸賞資訊，以利找到嫌疑人下落，相關調查正在進行中。