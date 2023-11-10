大陸一名飼主透露，自家貓咪很愛喝馬桶水，無論怎麼阻止都沒用，結果某次哥哥腹瀉，來不及把貓趕走就拉在貓咪頭上，當下場面十分混亂，貓咪更是徹底氣瘋了，事後被緊急帶去店家洗澡，竟罕見地不跑也不反抗，只是一路瘋狂罵街。

原PO在社群平台上發文表示，哥哥當天因為腹瀉，急著上廁所，沒想到貓咪又喝著馬桶水，情急下踢了一腳想將其驅趕卻沒成功，哥哥慌亂中也沒注意，褲子一脫剛好拉了貓咪一身。原PO表示當下情況非常混亂，「貓在廁所裡亂飛，我哥屎都沒擦乾淨就提褲子跑另一間廁所，匆忙間不忘把貓擋住關廁所裡面，並大聲喊媽，我媽聞訊下樓，當場兩眼一黑」。

原PO表示，最後母愛戰勝一切，媽媽衝進廁所收拾殘局，先拿起蓮蓬頭簡單將貓咪沖了一下，接著拿一件衣服將貓包起來塞進外出籠，由於當時夜已深，只好找一間24小時營業的寵物醫院洗貓，還額外加價人民幣300元（約新台幣1350元）。最讓媽媽感到詫異的是，這是愛貓洗澡最安分的一次，不跑也不反抗，只是瘋狂罵街，感覺真的氣壞了。

貓咪洗完澡後，舊的外出籠也扔掉換新，再加上洗貓費用總共花費人民幣558元（約新台幣2500元），最後還跟哥哥要了人民幣1500元（約新台幣6700元）的精神賠償費。

原PO進一步補充，愛貓事發後精神受創，不僅食慾不振、鬱鬱寡歡，還有點自閉，且和哥哥關係決裂，見到他就瘋狂開罵，讓原PO打趣笑說「這算是貓咪在不到兩年的貓生裡，為數不多的挫折，這次經歷讓貓明白人心難測，不再天真爛漫，例如說有人驅趕的時候還是趕緊跑的好，不要膽大妄為」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「果然媽媽不管什麼時候都是讓人欽佩的存在」、「貓咪再也不喝廁所水了」、「寵物醫院也沒想到會有這麼炸裂的客戶吧」、「幸虧小貓不用出門，要不然聽到外面的閒言碎語更崩潰了」。