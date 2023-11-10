現代社會許多家長護子心切，甚至因為寵過頭而出現不少「巨嬰」，2017年一位登上大陸實境綜藝節目的「富二代」劉思琦就是其中一員，當年16歲的她不僅任性、吃飯要媽媽餵，更曾在一天內花費超過人民幣11萬元（約新台幣49萬元），後來經歷過一段時間的農村生活後，逐漸變得懂事，如今6年過去，已成為一名專業的服裝設計師。

綜合陸媒報導，2001年出生在遼寧的劉思琦是富二代，家庭條件優渥，但由於她的父母事業忙碌，加上認為「女兒要富養」，致使劉思琦個性驕縱、揮霍無度，不僅吃飯、穿衣要人伺候，每次出門都是保姆、保鑣隨行，更曾一天花費超過人民幣11萬元（約新台幣49萬元）而面不改色。

劉思琦的父母意識到不能這麼慣著孩子，於是幫劉思琦報名了一檔農村孩子和城市富裕孩子互換生活角色的實境節目。2017年劉思琦在節目組安排下被送往貴州農村，由於當地生活條件差，住的是破舊草屋，吃的是農村家常菜，巨大反差讓劉思琦瞬間崩潰，甚至一度拒絕吃飯。

不過在貴州山區的生活讓劉思琦發生了翻天覆地的變化，在錄製節目的兩個月期間，她學會了獨立、節儉和謙虛，擺脫原本大小姐的驕縱氣息。同年她考上了ESMOD北京高級時裝藝術學校，畢業後繼續前往法國深造，學習各種設計專業知識，學成歸國後在大陸服裝設計領域闖出一番名氣，如今22歲的她成為一名專業的服裝設計師，更有了屬於自己的工作室。