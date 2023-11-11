大陸一對新人舉辦婚禮，沒想到張姓新郎迎親當天，赫見伴娘團竟成了「前任團」，前女友一字排開站在他面前，嚇得他趕緊向新娘求饒，還直呼「我錯了！」

根據《網易號》報導，張男和劉女透過聯誼認識，經過一個月相處便從朋友升格為戀人，由於正值適婚年齡，兩人交往2年多便決定結婚。不過劉女意外得知有幾個閨密是未婚夫的前女友，但她沒有吃醋，反而想捉弄一下對方，私下邀請未婚夫的前女友們當自己的伴娘。

張男婚禮當天帶著伴郎團到新娘家迎娶時，推開房門竟看見前女友們排排站在他面前，嚇得他瞬間腿軟，趕緊向新娘求饒，更直呼「我錯了！」劉女眼看惡作劇成功，忍不住偷笑。張男平復情緒後隨即雙膝跪地，並手舉捧花，深情問道未婚妻「妳願意嫁給我嗎？」劉女則笑著接過捧花點頭答應。

消息一出隨即掀起網友熱議，不少人錯愕直呼「新郎真厲害，這種情況還能這麼淡定」、「新娘竟然請未婚夫前女友當伴娘團，也不怕她們當天鬧事，搞砸了自己的婚禮」。