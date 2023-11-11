夏威夷毛伊島（Maui）一處國家野生動物保護區的池塘，日前竟呈現猶如泡泡糖的粉紫色，吸引無數旅客朝聖。對此，專家表示很可能是乾旱導致，雖然不是有毒藻類造成的藻華（優養化）現象，但最好不要接觸或飲用池水。
綜合外媒報導，位於毛伊島的「奇利亞水塘國家野生動物保護區」（Kealia Pond National Wildlife Refuge）自10月底起便出現了奇怪現象，池塘中的水都變成有如泡泡糖的粉紫色，園區管理員沃夫（Bret Wolfe）指出，過去從沒見過這種顏色的水塘，原本擔心可能是藻類大量繁殖的跡象，但實驗室檢測結果發現與藻類無關，而是一種稱作「鹽細菌」的生物體所導致。
據悉，鹽細菌是一種古細菌或單細胞生物，通常在高鹽度的水中繁衍，儘管奇利亞水塘鹽度大於千分之70，鹽分含量為海水的2倍，不過仍需進一步的DNA分析才能明確識別。
不過有專家指出，毛伊島的乾旱可能是造成異相的原因之一，因為在正常情況下，懷卡普溪流（Waikapu Stream）會流入奇利亞水塘並提高當地水位，然而因為乾旱，已經很久沒有溪水注入，可能要等到下雨時降低水中鹽度，水體顏色才會恢復正常。
奇利亞水塘呈現浪漫粉紫色的照片曝光後隨即掀起熱議，更吸引無數旅客前往朝聖，不過專家表示，粉色水的安全性不明，呼籲民眾切勿進入水中或食用當地捕獲的魚種。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。