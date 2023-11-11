Officials in Hawaii are trying to understand what is causing a coastal pond on Maui to turn pink. There are some indications that drought may be to blame. U.S. Fish and Wildlife staff at the Kealia Pond National Wildlife Refuge have been monitoring the water since Oct. 30. pic.twitter.com/3kHOT8xtew — The Associated Press (@AP) November 10, 2023

夏威夷毛伊島（Maui）一處國家野生動物保護區的池塘，日前竟呈現猶如泡泡糖的粉紫色，吸引無數旅客朝聖。對此，專家表示很可能是乾旱導致，雖然不是有毒藻類造成的藻華（優養化）現象，但最好不要接觸或飲用池水。

綜合外媒報導，位於毛伊島的「奇利亞水塘國家野生動物保護區」（Kealia Pond National Wildlife Refuge）自10月底起便出現了奇怪現象，池塘中的水都變成有如泡泡糖的粉紫色，園區管理員沃夫（Bret Wolfe）指出，過去從沒見過這種顏色的水塘，原本擔心可能是藻類大量繁殖的跡象，但實驗室檢測結果發現與藻類無關，而是一種稱作「鹽細菌」的生物體所導致。

據悉，鹽細菌是一種古細菌或單細胞生物，通常在高鹽度的水中繁衍，儘管奇利亞水塘鹽度大於千分之70，鹽分含量為海水的2倍，不過仍需進一步的DNA分析才能明確識別。

不過有專家指出，毛伊島的乾旱可能是造成異相的原因之一，因為在正常情況下，懷卡普溪流（Waikapu Stream）會流入奇利亞水塘並提高當地水位，然而因為乾旱，已經很久沒有溪水注入，可能要等到下雨時降低水中鹽度，水體顏色才會恢復正常。

奇利亞水塘呈現浪漫粉紫色的照片曝光後隨即掀起熱議，更吸引無數旅客前往朝聖，不過專家表示，粉色水的安全性不明，呼籲民眾切勿進入水中或食用當地捕獲的魚種。