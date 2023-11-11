印度第三大城市邦加羅爾（Bengaluru）一名39歲拾荒者日前在火車站撿破爛時，意外發現一個裝有300萬美元（約新台幣9700萬元）的黑色塑膠袋，還有一封蓋著聯合國印章的可疑信件，嚇得他趕緊求助旁人。警方獲報後不敢大意，除了封鎖現場進一步調查，並將進行驗鈔以辨真偽。

綜合印媒報導，來自西孟加拉邦（West Bengal）的39歲男子薩爾曼（Salman Shaik），近日在邦加羅爾一處火車站翻垃圾堆時，無意間發現一個被扔在鐵軌附近的黑色塑膠袋，沒想到打開後裡面竟裝著一堆成綑的美元大鈔。

不知該如何是好的薩爾曼當下緊急對外求助，先是打電話向廢棄物處理業者巴帕（Bappa）據實以告，但對方表示等他從外地回來再處理。不過薩爾曼清點鈔票發現價值竟高達300萬美元（約新台幣9700萬元），無論是隨身攜帶還是存放家中都令他相當不安，於是又轉向社會運動人士烏拉（R Kaleem Ullah）求援。

烏拉得知後直接通報警察局長達亞南達（B Dayananda），對方立即下令警方徹查，並在黑色塑膠袋中發現一封蓋上聯合國印章的信，內容寫道，「經濟與金融委員會設立一項特別基金，該基金由安理會成員投票通過，以協助聯合國在南蘇丹的維和部隊。」

信中更提及，由於該地區銀行業務和資金經常被恐怖分子和獨裁者劫持，「於是聯合國特別授權在紙鈔上印有雷射印章，確保紙鈔能安全送達目的地。」警方認為內容太過可疑，初步推斷這些錢很可能是假鈔，已經先將鈔票送至印度儲備銀行（Reserve Bank of India）徹查真偽，不過結果尚未宣布。