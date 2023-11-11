大陸微博近日瘋傳一段影片，一隻白狗在數名家族成員的圍觀下，走到靈堂前大炫舞技「高速轉圈圈」，逗樂所有人並且獲得掌聲，而狗狗看起來似乎相當得意。

根據網路上瘋傳的影片顯示，有別於民眾舉辦喪事時，總是陷在一片愁雲慘霧的哀傷情緒中，有一戶喪家飼養的狗狗，主動擔負起炒熱氣氛的角色，主動走到位於客廳中央的靈堂前，在家族成員的圍觀下，跳起猶如街舞般的地板動作，原地高速轉圈圈，現場家人也跟著節奏拍手助興。

狗狗一連轉了12圈才結束表演，之後更得意洋洋地繞場，開心地從觀眾面前走過，大家見狀也十分捧場，紛紛給予熱烈的掌聲，寵愛之情溢於言表。

影片曝光後網友全被逗笑了，紛紛留言直呼「另類弔祭」、「狗狗好自信阿」、「還懂得繞場謝幕，真的成精了」、「怕大家太傷心，狗狗獻寶助興」、「稍不留神就變大鬧靈堂」、「拒絕動物表演，但擋不住牠自己想演」、「狗界的湯瑪士大迴旋」。