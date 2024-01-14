龍椅象徵皇帝的權威，在現代人的印象中，通常放置在皇帝上朝的地方，不過大陸央視紀錄片指出，其實後宮各個院落中也都有擺放龍椅，除了象徵皇帝外，也象徵著禮制，就算皇帝沒有過來臨幸，也能時刻提醒嬪妃恪守婦道、順從禮制。

大陸央視紀錄片《故宮100》介紹，紫禁城的外朝和內廷以乾清門為界，乾清、交泰、坤寧三宮的兩側則分布了東西六宮，這裡就是後宮嬪妃居住的地方。從空中俯瞰會發現，後宮院落的位置分布，剛好是《周易》八卦中的「坤卦」卦象，而「順」是坤卦的核心思想，明朝嘉靖十四年，東六宮的永寧宮改名為承乾宮，用意就是為了點破東西六宮的寓意在於「順天承乾」。

至於後宮的人數，影片中指出，在明朝鼎盛時期，嬪妃加上宮女達到9千人；清朝繁盛時期，康熙后妃55人、乾隆後妃41人，那時紫禁城人丁興旺，嬪妃們按照等級被分配居住在東西六宮、共12座院落中的正殿、配殿、後殿。

每座院落都會擺放一張龍椅，不論皇帝是否有來臨幸，龍椅都被擺設在最顯眼的位置，具有紫禁城唯一男主人無處不在的含意，龍椅既是皇帝的化身，也是禮制的化身，能時刻提醒後宮嬪妃，身為皇帝的女人必須順從禮制、恪守婦德、表率天下。