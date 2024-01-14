古代帝王為了鞏固勢力，經常和其他國家進行政治聯姻，然而這些嫁出去的公主大多命運悲慘，比如唐玄宗為了攏絡周邊外族，將宗室女楊氏封為「宜芳公主」嫁給奚族首領，結果才新婚6個月，奚族就起兵造反，在軍隊面前砍下公主的頭顱祭旗。

綜合陸媒報導，宜芳公主身世成謎，《舊唐書》記載她是唐玄宗的外孫女，但在《唐會典》、《資治通鑒》和《冊府元龜》等史書中又變成唐玄宗的外甥女，而目前學界認為最可信的說法來自《新唐書》，內容稱宜芳公主只是宗室女，跟玄宗沒有緊密的血緣關係。

當時大唐王朝非常強盛，但四周外族不斷侵犯，如果全憑武力解決，得耗費大量精力與國力，因此玄宗得知東北地區的契丹、奚族降唐後，便試圖以手段攏絡2族首領。

玄宗先冊封奚王李延寵為饒樂府都督、懷信王，再用「和親政策」，將宗室女楊氏冊封為宜芳公主，與李延寵成婚，公主雖然心裡不願意，卻難違皇命，只好淚別父母遠嫁，和親隊伍行經虛池驛時，公主還悲從中來，在驛館牆上寫下詩作《虛池驛題屏風》，「出嫁辭鄉國，由來此別難。聖恩愁遠道，行路泣相看。沙塞容顏盡，邊隅粉黛殘。妾心何所斷，他日望長安。」

當時擔任平盧、范陽2鎮節度使的安祿山，為了用軍功向玄宗邀寵，數次無故侵襲奚族和契丹，激怒了2族，最終奚族和契丹發起反抗，在正式起兵之前，將唐朝的和親公主押到三軍陣前，當場砍下她們的人頭祭旗，宜芳公主結婚才短短6個月，便慘死異鄉。