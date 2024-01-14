古代封建社會，帝王為了維持秩序，會頒布嚴刑峻法整頓社會風氣，而斬首則被列為官方執行死刑的手段之一。不過外界不解，倘若是彪形大漢被五花大綁帶上刑場也就算了，為何手無縛雞之力的弱女子也必須被牢牢束縛？對此，晚清知名的劊子手鄧海山曝光背後2大真相。

根據《搜狐網》報導，古代女子很少被砍頭，因為社會地位低下，一旦作出傷風敗俗的事情，自然會受到家法處置，像是吊死、活埋或被浸豬籠等，很少經由劊子手行刑。一般認為，大多數女子都沒經歷過這種大場面，而五花大綁的目的是為了防止女囚在行刑前，突然做出具有攻擊性的行為。

不過作為晚清最後一名劊子手的鄧海山就曾解答，直言囚犯身上的綁繩，是一種代代傳承的「死亡綑綁術」，主要目的是為了方便押送囚犯。

其次是囚犯面臨死亡時，會陷入極度恐懼之中，一旦午時三刻的斬首時間到了，情緒有可能會瞬間崩潰，導致身體機能失靈而大小便失禁，透過死囚綑綁術將其固定，則能防止排泄物順著褲管流下的尷尬情況。