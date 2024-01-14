古代封建社會，刑罰五花八門，其中有一項刑罰相當普遍，男囚只要有錢就能大事化小，唯獨女囚卻寧死不屈，即便挺過受刑，最終也熬不過左鄰右舍的閒言閒語。

根據《搜狐網》報導，古裝劇中經常出現衙役將囚犯按在板凳上，持棍子重打犯人屁股的畫面，這就是古代五刑之一的「杖刑」，但杖刑的裁量空間非常大，既可以讓人毫髮無傷，也能將人亂棍打死，全取決於執法者的想法，因此在古代非常盛行。

掌刑者對於杖刑的輕重拿捏，技巧十分高超，同樣是杖刑，有些受刑者雖然看似皮開肉綻，但不傷及筋骨；有些只見皮膚紅腫，但內傷極重，甚至危及性命。

許多犯罪的男人，經過家屬向執法者或掌刑者賄賂後，很大程度會被網開一面，輕輕打幾下就糊弄過去，更何況古代男人肩負一家重任，通常都皮糙肉厚、身強體壯，就算被打得皮開肉綻，休養一陣子後又是一條好漢。

不過女人就不同了，由於杖刑一般是「去衣受杖」，女囚除了要忍受皮肉之苦，還要遭遇精神上的折磨，在大庭廣眾之下裸身接受杖刑，就算挺過刑罰，也熬不過日後鄉親的指指點點。