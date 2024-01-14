清朝末代皇帝溥儀於1924年被趕出紫禁城，出了宮以後，他曾居住在天津、東北等地，雖然一路輾轉、坎坷，生活開銷卻仍然奢華，他的錢究竟從哪裡來？主要有2個來源，分別為變賣宮中物品以及皇族的「固定薪水」。

根據《國家人文歷史》報導，溥儀在回憶錄《我的前半生》中描述居住在天津時的日常生活，「早七時起，洗漱畢，肖丙炎診脈。八時，鄭孝胥講《通鑒》。九時，園中散步，接見康有為……餘用果品並用茶點……在園中騎車運動，薄暮乘汽車出園，赴新購房地，少時即返。」可以看出他不但有私人醫生、高級家教，還能享用貴族下午茶，並坐專車視察名下的房產，生活十分優渥。

然而溥儀出宮基本上是「淨身出戶」，為何還能擁有如此豐厚的財產？主要來源有2個，分別為變賣宮中物品，以及皇族的「固定薪水」。

溥儀還在宮中時，經常從內務府挑選最好的字畫，以賞賜弟弟溥傑的名義運到宮外，存放在天津英國租界區的房子，包含東晉書法家王羲之、王獻之父子的《曹娥碑》，以及唐代書法家歐陽詢、北宋書畫家米芾（ㄈㄨˊ）、元朝書畫家趙孟頫等名人真跡，還有北宋史學家司馬光《資治通鑒》的原稿、北宋畫家張擇端的《清明上河圖》等。

除此之外，中華民國臨時政府擬定的《清室優待條件》規定，「大清皇帝辭位之後，歲用四百萬兩，俟（ㄙˋ）改鑄新幣後，改為四百萬元，此款由中華民國撥用」，因此溥儀仍可擁有皇族的「固定薪水」。據統計，溥儀出宮後每月支出高達2萬多人民幣（約新台幣8.7萬），還沒包括收買軍閥、其他勢力上的開支，如果全部計算下來，數目將更加可觀。