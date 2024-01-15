大陸湖南一名農民在挖地時，挖出一尊刻有詭異人臉的方鼎，但他不以為意，將方鼎送到回收場，所幸及時被文物工作人員發現，才救回這尊來自商代的「大禾人面紋方鼎」，它四面都刻有人臉，是大陸目前發現唯一以人面紋當作裝飾的鼎，不過人面的真實身分至今仍是一個謎團。

根據湖南博物院介紹，1958年左右，湖南寧鄉縣一名農民在田裡挖地時，挖出了一尊四面都雕刻著詭異人臉的青銅方鼎，但農民不以為意，不久後連同家中的廢鐵賣給了撿回收的人，當時正值大陸「全民大煉鋼」時期，金屬製品被視為重要的回收物，於是這尊方鼎很快被送到長沙毛家橋廢銅倉庫，由專門人員對銅器進行再分揀，隨後分送到對應的冶煉廠。

所幸湖南省博物館派駐到廢銅倉庫揀選文物的工作人員及時發現，在一大堆回收物中找回10塊方鼎碎片，並交由修復師修復，不過碎片缺少了一個支腳與底部，暫時先以「假腳」代替，神奇的是，2年後缺失的支腳也找到了，這尊方鼎被順利復原，目前在湖南博物院收藏、展示。

根據《央視新聞》報導，這尊青銅方鼎名為「商代大禾人面紋方鼎」，是大陸目前發現唯一以人面紋當作裝飾的鼎，方鼎四面都刻有大且醒目的半浮雕人面紋，被網友笑稱撞臉經典卡通《湯瑪士小火車》，不過人面的具體身分至今仍眾說紛紜。

仔細觀察可以發現，人面除了五官外，額頭兩側有角、下巴兩側有爪，為「半人半獸」圖騰，在史前圖騰中，半人半獸是最普遍的祖神崇拜表現方式，比如伏羲、女媧都是「人首蛇身」的形象，因此專家推測，這張人臉可能是祖神中的一位，可能是某族群傳說中的祖先或某部族的英雄，或是為了凝聚部族精神寄託而憑空創造的英雄，也可能是存在於真實或傳說的歷史人物。