澳洲一名女子近日半夜睡覺時，一條被稱作「世界第二毒蛇」的東部擬眼鏡蛇突然鑽進被窩，還咬了她的手一口，女子立刻驚醒，並向家人求救，在等待救護車的期間，眼鏡蛇還把頭探出棉被查看，事後女子被送往醫院治療，目前的情況雖然嚴重但已經穩定下來。

Queensland woman recovering after eastern brown snake bites her while sleeping https://t.co/HBe1MxyF3r via @ABCaustralia — Jo Mills (@JoJomills13) January 11, 2024

根據《ABC News》報導，澳洲昆士蘭一名20多歲女子日前凌晨1點睡覺時，突然有一條東部擬眼鏡蛇（Brown Snake）鑽入被窩，還咬了她的手一口，女子立刻驚醒，家人發現後急忙打電話叫救護車，並用繃帶包紮傷口，暫時穩定住女子的情況，蛇還在等待救護車的期間，把頭探出棉被查看狀況，被女子家人拍了下來。

之後女子被送到醫院接受治療，目前的健康狀況雖然嚴重但穩定。首席醫療官麥基洛普（Allan MacKilllop）表示，女子家人的急救行為非常出色，不但讓女子保持靜止，並用繃帶緊緊綁住手臂，防止毒液流向身體中心，還迅速叫救護車、尋求幫助，並在等待醫療人員抵達時，不斷安撫女子的情緒，要她冷靜、放心，「他們做了應該做的一切。」

麥基洛普指出，東部擬眼鏡蛇咬傷在澳洲很常見，每年都有很多人因此死亡，不過蛇通常只有感覺到威脅、被人追趕或捕捉才會發動攻擊，「建議如果看到蛇，請遠離牠們。」麥基洛普也說，在睡覺被蛇咬傷是非常罕見的，「這對任何人來說都是最可怕的情況。」