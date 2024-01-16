美國維吉尼亞州一名正妹先前被控魯莽駕駛（reckless driving），未料因外型亮眼爆紅，女囚照在網路上掀起討論，許多人認為撞臉90年代傳奇超模「辛蒂克勞馥」，好奇她的真實身分，近日正妹終於現身，自曝被逮捕的原因。

根據《每日郵報》報導，來自維吉尼亞州的27歲科瓦爾（Veronica Koval）去（2023）年5月18日被控犯下魯莽駕駛罪，認罪後遭判處10天刑期，並勒令支付美元750元（約新台幣2.3萬）罰款、吊銷駕照30天，她的囚犯照被分享至IG引發討論。

不少網友表示，「她下巴線條好完美，看起來像超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）」、「這應該是囚犯照吧！我還以為她是模特兒」、「確實長得很美，但犯下魯莽駕駛很不應該」、「她很有當模特兒的潛力」、「放開那個女孩，她可能在趕拍攝工作」。

科瓦爾的囚犯照爆紅後，有人稱讚她的美貌，但也有人進行人身攻擊，事後IG被搜了出來，近日她現身表示，工作是一名美容護理師，當天為了趕在上班前到星巴克買咖啡，才會超速駕駛而被逮捕，她知道自己的行為很危險，對此感到非常抱歉，也希望網友別再用惡言攻擊她。