近年來詐騙手法層出不窮，令人防不勝防。大陸杭州一名女子先前收到陌生快遞，因好奇打開來查看，發現裡面有衛生紙及兩張刮刮卡，一刮中第五獎獲「當季水果」，她開心掃刮刮卡上的QR碼試圖兌獎，未料竟落入詐騙陷阱，慘賠人民幣34萬（約新台幣150萬）。

根據《澎湃新聞》報導，杭州上城區一名徐姓女子近日收到快遞，印象中她並未網購商品，但核對收件地址確實是她家，最終還是選擇簽收，之後因好奇心拆開包裹，發現裡面除了有一包衛生紙，還有兩張刮刮卡，決定嘗試刮開來，竟幸運中了第五獎「當季水果」。

徐女當下非常開心，用手機掃刮刮卡上的QR碼，與主辦單位聯繫，了解兌獎方式，未料對方卻開始大談賺錢方式，始終未提及刮刮卡，徐女被牽著鼻子走，還加入電商相關的群組，慫恿她投入十至百元人民幣做投資，沒想到真的賺到錢，徐女見越賺越多，不斷投入金額，但這其實都是詐騙集團的騙錢手法。

徐女陷入騙局後，當地派出所反詐小組發現不對勁，趕緊前往她家勸說，徐女起初不願配合，認為自己並未受騙，員警詳細解說詐騙手法，徐女才意識到被騙，表示她已匯出人民幣34萬（約新台幣150萬），「結果平台顯示操作錯誤，要求我繳納保證金，才能連本帶利拿回來，我正準備匯39萬元保證金」，所幸警方及時阻止才守住這筆錢。