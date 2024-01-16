印度一名男子為了幫助女友通過考試，竟異想天開決定親自出馬，他身穿女裝、頭戴毛帽，還畫上紅色口紅與眉心點，更細心地偽造了准考證與身分識別卡，沒想到最後卻敗在「指紋」這關，仍被考官識破，最終女友不但喪失應聘資格，兩人還慘被警察逮捕。

綜合印度媒體報導，印度旁遮普邦一對情侶感情甜蜜，但最近有一件事困擾著女友考爾（Paramjit Kaur），她要參加巴巴法理德健康科學大學（Baba Farid University of Health Sciences）的醫務人員招聘考試，卻擔心自己考不好，為了解決女友的困擾，男友辛格（Angrez Singh）決定親自出馬，代替女友考試。

考試日當天，辛格身穿女裝、頭戴毛帽，還搭配了紅色手鐲、耳環等配飾，塗上口紅和眉心點（Bindi），以女人的形象出現在考場，並偽造了准考證與身分識別卡（Aadhaar），然而看似天衣無縫的計畫仍有漏洞，考官一看到辛格就覺得不對勁，後來經過指紋辨識，確認辛格與真正的考生身分不符，揭發了這起代考事件，事後辛格和考爾雙雙被捕，考爾也失去了應聘資格。

印度過去也有男扮女裝代考的案例，2021年一名男大生為了幫女友通過高中畢業考試，決定男扮女裝代考，不但化妝、戴頭巾、穿胸罩，甚至還特地穿了耳洞戴耳環，男子成功替女友參加了3天的考試，但在第4天仍被監考人員識破，最終連同女友被警方逮捕偵辦。