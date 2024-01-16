印尼一名9歲女童日前與哥哥們到河邊釣魚，未料看似平靜的水域，竟潛伏了一條鱷魚，直接把女童拖進河裡，哥哥目擊整段過程，趕緊跑回村莊向大人求助。經過警消人員長達6小時搜索，在距離失蹤處下游約1公里找到女童的屍體。

根據《太陽報》報導，印尼萊莫安博（Lemoambo）一名9歲女童德西（Desi）與2位哥哥到河邊遊玩，當時她正在水中玩耍，哥哥則是在旁邊釣魚，未料河裡冒出一條鱷魚，直接把德西拖進河裡，隨即迅速游走，哥哥們目擊過程嚇傻，趕緊跑回村莊求救。

搜救隊與警方獲報後，立即在女童失蹤地點展開搜索，經過6個小時的努力，最終在女童失蹤處下游約1公里找到遺體。參與救援的警察局長內森（Muhammad Nekson）指出，事發當時河面很平靜，德西突然被鱷魚咬走，她的哥哥試圖幫忙但無濟於事。

德西被拖入水中後，最終因溺水而亡，不過頭部有被鱷魚咬的傷口，如今她的遺體經過調查後，已交還給家屬處理，預計於18日下午舉辦葬禮，家人對此都感到非常傷心。

不過印尼多次發生鱷魚吃人事件，造成居民人心惶惶，去（2023）年7月一名婦人法爾米拉（Falmira De Jesus）到棕櫚油種植園工作，前往沼澤取水時竟被鱷魚拖進水中，她不斷呼救與掙扎，所幸同事及時發現，趕緊報警求助，她獲救後被送往醫院救治，雖然幸運保住一命，但右臂、大腿、小腿都留下很深的傷口。當地警方對此提醒，民眾靠近鱷魚棲地時要提高警戒。