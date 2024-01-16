墨西哥一對情侶於去年12月舉行婚禮，未料遭遇警方攻堅，當場將身穿白紗的新娘上銬逮捕，原來兩人是「犯罪鴛鴦」，身上背負著勒索、綁架等罪名，然而新郎卻趁亂逃跑，目前警方已發布通緝令，正在追查他的下落。

A bride was arrested on her wedding day in Mexico, authorities announced Friday, accused in an extortion scheme that included her would-be husband and six other suspects. https://t.co/gvyObOb7if — CBS News (@CBSNews) January 15, 2024

根據外媒報導，墨西哥一對情侶在去年（2023年）12月22日舉行婚禮，當新娘南希（Nancy N.）剛走出禮車，準備步入禮堂時，突然一群警察衝了出來，將她上銬逮捕，從墨西哥州總檢察長辦公室公開的照片可以看到，南希身上還穿著白色蕾絲婚紗，雙手被銬上手銬，表情十分嚴肅。

報導指出，南希的未婚夫名為克萊門特（Clemente N），綽號「老鼠（Mouse）」，情侶兩人被指控在墨西哥南部從事敲詐勒索，警方還懷疑他們是當地犯罪集團米卻肯家族（La Familia Michoacana）底下其中一個小組的成員，該小組主要負責向盧卡市（Toluca）的雞肉商、蛋商以及建築材料等業者違法索取金錢，同時兩人還涉嫌綁架盧卡市一間雞肉鋪的4名員工。

墨西哥警方早已鎖定相關嫌疑犯，並在攻堅當日將包含南希在內共7名成員逮捕歸案，然而新郎「老鼠」竟成為漏網之魚，成功從結婚禮堂逃脫，目前警方已經發布通緝令，正在努力追查他的下落。