澳洲一名網美在網路上提供大尺度的「女友服務」，並和一名男粉絲透過文字調情近3個月，結果對方卻突然消失、失去聯繫，起初她還很擔心對方是否遭遇不測，沒想到近日才得知對方其實是閨密的老公，她在無意間成為好友婚姻的第三者，讓她崩潰不已。

根據《紐約郵報》報導，澳洲大尺度網美布魯克斯（Honey Brooks）在經營成人平台OnlyFans，近日她拍片自爆插足好友婚姻，布魯克斯在影片中表示，一名男粉絲大約在6個月前訂閱購買了她的成人內容，「我不知道他是誰，使用者可以用任何他們想要的名字註冊，而我看不到這些人的電子信箱或其他個資。」

未料這名男粉絲並不滿足，主動私訊布魯克斯，砸大錢買下「女友服務」，服務內容包含她會優先提供獨家內容，每天晚上還會私訊互動，聊一些大尺度的話題，「基本上我就像是他的女友一樣。」豈料互動3個月以後，這名男粉絲突然消失、音訊全無，讓布魯克斯一度擔心對方是否遭遇不測。

直到前陣子男粉絲再度出現，並解釋他長時間消失的原因，是因為被他的老婆發現了，而他的老婆就是布魯克斯最要好的朋友之一，這個真相讓她感到震驚不已，並透露她經常和好友一家外出旅遊，從未想過手機螢幕背後的人竟會是好友丈夫。

布魯克斯強調，自己真的完全不知情，如今也感覺被欺騙，「我很沮喪也很內疚，他對我朋友和我做了這麼糟糕的事。」所幸好友並未怪罪她，並且目前已經和老公分居，未來三人會再約時間好好談論此事。