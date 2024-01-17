英國一名女子買下屋齡200年的老公寓，最近進行翻修工程，撬開樓梯底下的牆壁，發現後面竟藏一間巨大地下空間，但買房契約上並未提到相關資訊，她將探索影片分享至網路，引發網友熱議，不少人直呼像殺人現場。

@erincloudy I bought a 200 year old flat and found a hidden door under the stairs 🙃 #fy #trending #fypage #fyp #hiddendoor #flat #restoration #buyingahouse #scary #haunted ♬ original sound - Erin Cloudy

根據《新聞週刊》報導，克勞蒂（Erin Cloudy）近日在抖音分享影片，指她買下一棟屋齡200年的公寓，近日整修撬開樓梯下方的牆壁，發現裡面竟還有一扇門，底下有樓梯通往另一個房間，大小與樓上的公寓差不多，讓克勞蒂感到非常驚訝。

克勞蒂提到，地下密室內有一個暖爐，明顯看起來長時間未使用，而天花板中央有一個燈具，疑似曾接過電線，事後她再次確認房產契約，確實沒記載有關地下室的資訊，詢問附近鄰居得知，前屋主在地下密室種植大麻，10到15年前因警察查抄而被封起來。

@erincloudy Guys im sorry im sorry!!! So my flat is ‘basement flat’ there has been no mention of anything underneath me, verbally or on the deeds. We were curious about storage under the stairs and decided to take a look. #flat #part2 #renovation #renovationproject #explore #fy #fyp #fightmilk ♬ original sound - Erin Cloudy

探索密室的影片曝光後，不少網友表示「有股電影《哈利波特消失的密室》的感覺」、「毛毛的，像是殺人現場」、「屋主賺到，房間變大了」、「買一層送一層的概念」。而美國比佛利山莊房地產經紀人梅茲（Rochelle Atlas Maize）受訪時提到，「這間房子給人電影《007》的氛圍，若有意願轉售，確實能引發話題」。

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