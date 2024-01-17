英國一名女子買下屋齡200年的老公寓，最近進行翻修工程，撬開樓梯底下的牆壁，發現後面竟藏一間巨大地下空間，但買房契約上並未提到相關資訊，她將探索影片分享至網路，引發網友熱議，不少人直呼像殺人現場。

根據《新聞週刊》報導，克勞蒂（Erin Cloudy）近日在抖音分享影片，指她買下一棟屋齡200年的公寓，近日整修撬開樓梯下方的牆壁，發現裡面竟還有一扇門，底下有樓梯通往另一個房間，大小與樓上的公寓差不多，讓克勞蒂感到非常驚訝。

克勞蒂提到，地下密室內有一個暖爐，明顯看起來長時間未使用，而天花板中央有一個燈具，疑似曾接過電線，事後她再次確認房產契約，確實沒記載有關地下室的資訊，詢問附近鄰居得知，前屋主在地下密室種植大麻，10到15年前因警察查抄而被封起來。

探索密室的影片曝光後，不少網友表示「有股電影《哈利波特消失的密室》的感覺」、「毛毛的，像是殺人現場」、「屋主賺到，房間變大了」、「買一層送一層的概念」。而美國比佛利山莊房地產經紀人梅茲（Rochelle Atlas Maize）受訪時提到，「這間房子給人電影《007》的氛圍，若有意願轉售，確實能引發話題」。

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