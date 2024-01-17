澳洲野生動物保護協會一名管理員巡視位於北領地的旺加拉拉保護區，看到一隻獵鷹試圖捕捉綠樹蛇，沒想到反被纏住頸部，導致牠倒在地上動彈不得，管理員提到，這種情形非常罕見，隨後將畫面分享至網路，引發熱烈討論。

根據《澳洲雅虎》報導，澳洲野生動物保護協會的土地管理員貝絲（Beth McGrath）近日巡視旺加拉拉保護區（Wongalara Sanctuary），當時準備穿過小溪，看到一隻獵鷹（falcon）頸部被無毒的綠樹蛇纏住，兩隻倒在地上一動也不動。

貝絲提到，獵鷹鎖定綠樹蛇後展開攻擊，沒想到反遭對方制伏，「蛇能夠戰勝獵鷹，這種形況非常罕見，能夠目擊兩種本土物種激戰，這真的很特別」，附近石頭上還殘留血跡，綠樹蛇注意到有人靠近後隨即鬆開，獵鷹趁機趕緊飛走。

貝絲說，獵鷹順利飛到樹上，看起來傷勢不嚴重，「但牠下次狩獵時，應該會更加謹慎」。綠樹蛇主要捕食魚類、青蛙等小動物，靠鋒利牙齒狩獵，不過此次事件證實，牠們雖然不會用擠壓的方式攻擊獵物，但遇到危險時同樣會使出這一招。