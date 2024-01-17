這媽媽很特別，養的都是特殊寵物，且從不把牠們當動物看待，因為她都感受到了牠們的靈性。媽媽的第一個「孩子」是接手親戚無法繼續照顧的北美浣熊，叫嘟嘟，我本以為相對貓狗來說，浣熊較具野性，但媽媽說完全不會，「我常帶牠去大賣場逛，只要跟牠說不可以拿哦，牠就不會隨便拿東西。」

浣熊嘟嘟兩歲時，有天不明原因窒息，因為是特殊寵物，獸醫院特別難找，好不容易找到一間，卻等好久好久，眼睜睜看著嘟嘟生命消逝，自己卻無能為力，媽媽直接在診間放聲大哭，還一路抱著牠哭回家，傷心到五天無法上班。

朋友看不下去，一個月後硬塞了自家剛滿月的兔子給媽媽照顧，就是今天的溝通主角咪兔，道奇混獅子，非常漂亮，對媽媽來說，牠簡直像是一隻天使兔，乖到每天一關燈就先跳上床去等媽媽，並且會先在床的四周巡視一圈，才會「饋」在媽媽的手肘邊陪媽媽睡覺，像在保護媽媽。咪兔的到來，也大大安慰了媽媽失去嘟嘟的痛苦。怎料才短短三年，咪兔也因膀胱結石引發敗血症走了，這回，媽媽三天無法上班，決定做離世溝通。

一連上線，我左下腹部痛到得咬緊牙根才能忍住，這應該是咪兔給我的體感，聽我這麼描述，媽媽更覺得對不起牠了，「都不知道咪兔曾經這樣痛過」媽媽說。天下主人心！總是很想知道寶貝現在好不好，又去了哪裡？咪兔說：「我只是回到我靈魂伴侶身邊呀！」一開始我以為是咪兔到天堂交了男朋友，但牠說不是，「我認識靈魂伴侶的時間比認識媽媽還久，牠放任我去體驗各種生命型態，一直在天上等我哦。」

「那這樣你會回來我們身邊當人類小孩嗎？」媽媽繼續追問。「現在我跟靈魂伴侶一起學習當人的功課，可能會很久哦，媽媽你可以等嗎？」、「說不定我們會變成雙胞胎哦。」媽媽當然願意等，媽媽說女兒還沒結婚，她願意等待咪兔帶著靈魂伴侶來當自己的雙胞胎孫子。

咪兔繼續給我看牠曾經當過水獺，也曾經當過貓咪的畫面，媽媽說難怪家人養的貓咪出拳巴咪兔時，牠都不反抗，逆來順受，頂多轉過身去，但只要跟另一隻母兔一起放風，就會打架，原來是因為當過貓，對貓有同理心。

媽媽的問題有點少，我不希望好不容易連上線，兩三個問題就結束，乾脆建議媽媽問問咪兔有沒有遇到嘟嘟，至少讓媽媽也了解嘟嘟好不好，畢竟嘟嘟也是媽媽忘不了的心頭肉。媽媽說，「可是牠們倆不認識」，但我想有嘟嘟的照片也許可以試試，結果，聽到了一個不可思議的答案。

「媽媽，咪兔就是嘟嘟呀！」我本來有點不敢置信，沒想到媽媽非常開心的說：「我就知道，我就知道，我早感覺到咪兔就是嘟嘟了，因為牠們兩隻頭上相同地方都有一個塌陷的毛髮。」媽媽馬上傳照片給我比對，但老實說，這真的得要親自照顧的人才觀察得出來，但至少媽媽的直覺獲得了咪兔的印證。

咪兔繼續替媽媽拼湊出來龍去脈，原來嘟嘟在幾世的離世中，都沒有人為牠掉過一滴眼淚，媽媽為牠的離去哭泣，讓嘟嘟非常感動，牠有感受到媽媽的心碎，因此才剛到天上報到，馬上跟牠天上的靈魂伴侶道歉，要牠再給牠兩三年的時間，就抓緊最近的一班投胎列車下來報媽媽的恩，就是後來的咪兔

媽媽又問：「我現在把你的照片放在床頭，你可以聽到我每天對你講話嗎？」「可以呀，只要對著我的照片，有眼睛的那種，我就可以聽到哦」，沒想到這一句話讓媽媽更加確定咪兔跟嘟嘟是同一個靈魂了，原來之前嘟嘟過世時，媽媽也找過其它溝通師，當時嘟嘟給媽媽的話幾乎一樣。

我因為事先不知情，所以也感到嘖嘖稱奇，溝通完，可以感覺到媽媽心情整個放鬆。「咪兔這麼早離開，原來是因為跟靈魂伴侶有約定，我很開心牠是個守信用的靈魂，且知道有人比我更愛牠，我就放心了。」媽媽欣慰的說。