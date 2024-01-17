馬來西亞一名媽媽近日要求12歲兒子幫忙做家事，遭到拒絕後她情緒失控，拿廚房刀砍向孩子的手腳，兒子受傷後趕緊逃離住家，向鄰居求助才得救。警方接獲報案到場逮捕母親，她坦言兒子拒絕做家事後，她氣到失去理智。

根據當地媒體報導，吉隆坡鵝嘜甘榜占卡（Kampung Changkat）一名母親在本月5日要求12歲兒子幫忙做家務，未料被拒絕，她氣到拿著廚房刀揮砍，兒子手腳被砍傷，趕緊逃出來跑到鄰居家求救，對方嚇壞連忙報警，員警獲報到場了解。

12歲兒子手腳都受傷，隨後被送往醫院治療，縫了4到5針，並沒有生命危險，事後母親坦言，當時聽到兒子拒做家事，瞬間氣到理智線斷掉，手中剛好拿著廚房刀，爭吵過程中失控傷害兒子，事後警方帶走涉案刀具並拘捕母親。

雪州總警長拿督胡仙表示，該名母親已承認犯行，將依《刑事法典》持武器傷人方向調查。此事曝光後，引發網友熱烈討論「如果我是她的小孩，心裡一定會有陰影」、「孩子若是不聽話，做父母的確實會很生氣，但拿刀教訓就太誇張了」、「這名媽媽可能生活壓力很大」。