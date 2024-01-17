美國紐澤西州一名飼主準備搬家，由於無法帶13歲愛犬離開，又苦無找不到新主人，向當地一間收容所求助，要求將愛犬安樂死，狗狗似乎意識到被棄養，眉頭深鎖還流下眼淚，讓人看了非常心疼，此事被分享至網路，幫助牠躲過死劫。

根據《新聞週刊》報導，動物保護區尼爾叔叔之家（Uncle Neil's Home）創始人費爾德曼（Rian Feldman）近日接到民眾來電，對方稱養了一隻13歲的老狗「傑克（Jake）」，近日他正在搬家，無法帶愛犬一起離開，希望收容所可以幫狗進行安樂死。

費爾德曼當下聽了很震驚，決定接手處理，傑克抵達園區時狀況很差，幾乎無法行走，雙眼受到嚴重感染，不斷流眼淚，指甲甚至超過1年沒修剪，呈現捲曲的狀況，也未曾做過結紮手術，查無醫療紀錄，而牠似乎知道自己被拋棄，表情都很悲傷，費爾德曼看了非常難過，立即幫傑克找到寄養家庭，讓牠得以逃過被安樂死。

費爾德曼提到，傑克接受獸醫師檢查，診斷出牠患有骨關節炎、肌肉萎縮、牙科疾病、聽力損失、結膜炎等，服用多種藥物後，傑克狀況明顯好轉，眼睛不再流淚，而且能夠正常走動。傑克的故事被分享至網路，不少網友捐錢幫牠購買玩具、零食、矯形床等，如今牠不再皺著眉頭，喜歡在收容所內四處冒險。