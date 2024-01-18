大多數人天生擁有2顆腎臟，巴西一名女嬰卻異於常人，出生時竟被發現擁有4顆腎臟，讓她的家人和醫護人員都感到驚奇不已，醫生解釋，這種狀況被稱作「多生腎」，全球只有不到100件案例，相當罕見，必須長期監測觀察，才能知道多餘的腎臟是否會為女嬰造成健康威脅。
根據《紐約郵報》報導，巴西女嬰伊希絲（Isis Eloah Ferreira Alves）出生於2022年，在母親懷孕產檢時，醫生就發現伊希絲似乎有腎臟問題，但不清楚具體狀況，直到出生5個月後，才檢查出她有4顆腎臟。
報導指出，擁有1個或多個額外腎臟的狀況被稱作「多生腎（Supernumerary Kidneys）」，這種情形相當罕見，全球只有不到100件案例，醫學上認為是因懷孕期間胚胎壁上的生腎索（Nephrogenic Cord）異常分裂導致，這些多餘的腎臟可能會與其他腎臟融合，也可能不會，甚至有可能終生不會被注意到。
不過伊希絲的右上腎臟因為阻塞造成尿液積聚，進而導致腎臟腫大，壓迫腸胃、影響進食，目前已經動手術將該腎臟切除，至於伊希絲體內的其他3顆腎臟則功能正常。兒童泌尿科醫生艾利歐（Hélio Buson）表示，他無法肯定多餘的腎臟是否會為伊希絲帶來麻煩，「因為這需要長期、多年的臨床監測，可能直到成年才能停止。」
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