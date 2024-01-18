鱷魚是水中最凶猛的動物之一，擁有強大的咬合力，一旦遭受攻擊，很難有逃脫的機會。辛巴威一名婦女日前到河邊捕魚，結果遭到鱷魚攻擊，腿部被咬住無法動彈，2名男童目睹意外發生，竟不顧自身安危、展開救援，其中一人拿樹枝戳瞎了鱷魚的眼睛，才順利讓牠鬆口，救回受害婦女。

Heroic kids…Two kids aged 12 and 9 from Domboshava, Magaya Village defied their ages and rescued a woman clasped by the leg by a 4 metre long crocodile along Mungezi River. The 12-year-old pulled the woman back while the 9-year-old fetched a log and tossed out one eye forcing… pic.twitter.com/zSdL1QAk8X — The Mirror Masvingo (@TheMirrorMsv) January 15, 2024

根據外媒報導，辛巴威東馬紹納蘭省東博沙瓦（Domboshava）一處村莊的一名婦女日前在河岸撒網捕魚時，遭到一隻4公尺的巨鱷攻擊，她的雙腿被緊緊咬住、難以掙脫。

一名12歲男童和一名9歲男童見狀，不顧自己的安危，立刻上前救援，兩人分工合作，12歲男童將婦女從「鱷口」中拉到安全區域，9歲男童則撿來一根長樹枝，猛戳鱷魚的眼睛，鱷魚瞬間痛到鬆口，放開了該名婦女並逃離現場。

事後國家公園管理局抓住了這隻攻擊人的鱷魚，表示牠的一隻眼睛確實被戳瞎，同時也大讚2名男童，不但頭腦靈敏、反應迅速，還非常勇敢，英勇地阻止了憾事發生。

澳洲一名農夫在去年（2023年）11月也遭鱷魚攻擊，他的右腳被咬，鱷魚還試圖將他拉進水中，起初農夫狂踹了好幾下鱷魚的肋骨，但牠都不為所動，情急之下只好張口咬住鱷魚的眼瞼，未料竟因此撿回一命，在一陣拉扯後鱷魚總算鬆口，他才得到逃跑的機會。