根據史料記載，直到漢朝張騫出使西域，才發現了西域36國，按照常理來說，秦朝不太可能出現「外國人」，然而大陸考古團隊2003年在秦始皇陵的勞工墓中，竟發現一具擁有歐洲西部特徵的屍骨，學者表示，他可能是從西域來到中原進行貿易，因為犯了罪被判服勞役，最終在修建皇陵的過程中死亡。

根據央視報導，秦始皇兵馬俑博物館在2003年考察時，在館前區西側發現一處陶窯，於是秦始皇陵考古隊隊長段清波帶領隊員進行挖掘，找到了埋葬修建秦始皇陵的勞工墓，該墓中一共埋了121具屍骨。

段清波透露，勞工過世後只被簡單處理，隨後就扔進這座墓裡，所以屍骨擺放的很凌亂，一層層密密麻麻地向上堆疊，所幸屍骨之間有一層薄土作為間隔，且姿勢和埋葬方向不同，所以勉強可以分辨出每一具屍骨。

考古隊隨機採集了50具屍骨的樣本，交由上海復旦大學現代人類學研究中心進行DNA分析，結果驚訝發現，其中一具屍骨並不是秦始皇執掌政權的領域中能夠出現的「秦朝人」，而是具有歐洲西部特徵的「外國人」，年齡約落在20到35歲之間。

西北大學考古系主任王建新指出，這具遺骨能夠做為證據，證明在秦朝時代，中原地區和西域地區已經有貿易往來以及人的往來。而學者對於這具遺骨的真實身分有3種推測，第一為「新疆人」，新疆大部分地區在古代屬於西亞，部分居民也屬於印歐人種，因此可能是秦朝時來到中原的新疆人。

第二個推測為「其他國家的人」，段清波解釋，只靠DNA鑑定，無法確認這具遺骸究竟是哪一國人，不過地中海沿岸的地區和兩伊地區都屬於印歐人種，所以他們出於某種原因進入中原地區也不無可能。第三則是「印歐人種的後代」，西域和中原的物品貿易往來早在秦朝之前，王建新推測，這具遺骸可能不是家族中第一個來到中原的人。

無論哪一種推測是正確的，王建新表示，這個人都是出於某種目的來到中原，可能是貿易或其他原因，「但是他在中原犯了法，因為秦朝的刑罰非常殘酷，他被判服勞役，所以開始修建秦始皇陵，後來死在修建地、被埋起來，直到被我們找到。」