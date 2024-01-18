美國一名女子近日發現愛犬反常地在院子挖洞，而且還越挖越大，讓她感覺不對勁，拿出檢測氣體的儀器後，驚覺竟有嚴重的瓦斯外洩，一不小心就可能引發爆炸，毀了整個社區，女子急忙通報相關單位，順利化解危機，而她的愛犬也成為拯救社區的「英雄」。

綜合外媒報導，美國費城一名女子貝爾（Chanell Bell）日前搬新家，寵物哈士奇柯比（Kobe）突然反常地在院子裡挖洞，貝爾雖然感到奇怪，但沒有太過在意，直到洞越來越大，她才覺得不對勁，「我們在新家已經住了一段時間，牠從不會在我沒允許的情況下挖洞，所以我猜可能出事了。」

貝爾透露，這間新家在去年12月曾發生瓦斯外洩，所以她手邊有一台檢測儀器，並靠著直覺拿來檢測柯比挖的洞，未料儀器竟真的出現反應，而且還是威力足以毀掉附近社區的嚴重瓦斯外洩，貝爾嚇得急忙通知相關單位，工作人員很快趕到現場，找到瓦斯洩漏的位置，發現問題出在管線老化，於是花了3天時間修復並安裝新管線，順利解除這場危機。

貝爾表示，工作人員告訴她，瓦斯外洩可能造成嚴重的健康影響，如呼吸道問題、腦損傷，甚至死亡，除此之外，像開關電燈這種再普通不過的小事，都可能成為引發爆炸的導火線。在維修過程中，工作人員也不斷稱讚柯比，讓貝爾十分驕傲，「知道柯比拯救了整個社區，這感覺太棒了，我真的很感謝牠。」