古代男女相互愛慕時，會送對方信物定情，大陸上海一名王姓女子透露，和男友都到了適婚年齡，她原本期待對方會送鑽戒，不料男友卻拿出一根祖傳的「金箍棒」，讓她相當錯愕，沒想到專家一看卻驚呼「男友祖上何人？」坦言價值難以計算。

根據陸媒報導，上海一名王姓女子表示，和男友都到了適婚年齡，也直接表達看上了一枚鑽戒，但男友是社會新鮮人，實在買不起鑽戒，於是送給女友一支外形類似如意金箍棒的簪子，並強調簪子的價值比鑽戒還高。王女收到禮物後相當糾結，不確定男友說的是真是假，於是選擇參加節目，鑑定寶物的真偽。

沒想到專家在拿到「金箍棒」後，果斷將其分成兩部分，嚇得王女驚叫連連，專家隨即安撫她，叫她不要擔心，並解釋這支簪子的妙處。專家指出，純金簪子的製作精湛，從表面上的浮雕花紋來看，屬於清朝後期的工藝，且簪子內部是中空狀，在古代經常用來隱藏密信。

專家詢問王女，「男友祖上何人？」才得知他們是相當富有的家族，至於簪子的價值，專家表示難以估量，至少抵得過好幾枚鑽戒的價格。王女聽了後非常高興，表示這支簪子作為兩人的定情信物，會當作傳家之寶一直傳承下去。