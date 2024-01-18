國外一對情侶於日前舉辦婚禮，未料結婚前30分鐘，新娘和小王「激戰」時不幸被新郎撞見，狗血的是，這名小王竟是新郎的叔叔，讓他氣得當場取消婚禮，沒想到新娘在事後還要求女方親友，必須共同負擔取消婚禮的費用，引起眾人不滿。

根據《每日郵報》報導，國外一名女網友近日在論壇《Reddit》發文，她和新娘達娜（Dana）是大學時期的好友，對方原本要在本月14日和新郎喬許（Josh）結婚，豈料當天花童因為長了水痘，無法按照原計畫走紅毯，導致達娜一整天都在發火，所以原PO和其他伴娘都努力裝忙，盡可能避免和達娜接觸。

原PO表示，「婚禮還有30分鐘開始，所以我們認為放她一個人也沒事，沒想到在婚禮即將開始的前5分鐘，一個伴娘過來告訴我婚禮取消了。」原來達娜在婚禮開始前和新郎的叔叔「激戰」被新郎抓包了，伴娘試圖在事情爆發前救出更多的人，並建議她趕快逃跑。

原PO得到消息後，立刻和其他朋友搭車離開，原本以為事情到此落幕，未料一個小時後接到達娜的電話，要求她支付5000美元（約新台幣15.7萬），「根據達娜的說法，我們作為女方親友，有責任幫忙分擔取消婚禮的費用。」原PO覺得十分荒謬，嚴正拒絕了達娜的要求，「她可能會失去我的電話號碼，因為我再也不會跟這個女人說話了。」