古代官府為了抓通緝犯，會將畫有人像的通緝令張貼在人來人往的大街上，不過畫師僅憑臉部特徵作畫，難免比較抽象，若是再稍加裝扮，也很難認清，為何官府總能抓住逃犯？事實上背後主因跟賞金、官話不普及和交通限制有關。

根據《搜狐網》報導，古代科技落後，缺乏科學辨識技術，官府為了抓捕犯人，會請畫師畫上顯眼的臉部特徵，加上官話不普及，當地人口音重，基本上若有外來者，一開口說話就很容易露餡。

不過古代並沒有監視器，為了抓捕逃犯，官府通常會再祭出高額賞金，這筆錢對大多數吃不飽飯的老百姓而言，足以大幅改善家裡的經濟狀況，所以眾人都會自發尋找逃犯。尤其是古代社會環境封閉，家家戶戶都非常熟悉，只要地方上出現外來者，就會特別引人注目。

還有一大關鍵在於交通限制，古代道路崎嶇，加上缺乏能快速移動的交通工具，犯人就算逃跑，移動距離也十分有限，在移動範圍被限制的情況下，加上官府祭出的高額賞金，以及當地緊密的人際網路，要抓到犯人並非大海撈針。