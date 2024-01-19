大陸湖南省永順縣一座村落遭盜墓賊盯上，村民趕緊通報相關單位，專家到場開挖發現墓葬群，可惜許多文物已被盜走，之後進行擴大規模探勘，在附近山上發現五代時期的古城，有城門還有排水系統，查閱史料揭古城主人的驚人身分。

根據大陸節目《經典傳奇》報導，湖南永順的司城村位置偏遠，所以少與外界接觸，村民卻發現有不少外地人出入，之後在作家向盛福帶領下前往調查，發現郊區地下竟有古墓，隨即通報相關單位，進行大規模挖掘找到墓葬群，每座墓室相連在一起。

永順縣考古局副局長雷家生提到，墓室早被盜墓賊洗劫一空，未發現能證明身分的文物，此外當地是酸性土壤，氣候潮濕多雨，導致棺槨與遺體腐蝕嚴重，不過其中有不少大規格墓室，而且雕刻精美，還有一些王公貴族獨有的裝飾金飾，顯示墓主人地位高。

專家擴大挖掘範圍，在墓葬群不到1公里的山上發現古城，設備相當齊全，整座山呈梯形盤旋而上，一側有鵝卵石階梯，城門建於半山腰，右側還有蜿蜒的渠道，被認為是排水系統，讓專家直呼了不起，查閱史料得知，城址主人是永順第一代土司「彭士愁」。

土司是古代邊疆的官職，用於封授給西南地區少數民族頭目，五代時期彭士愁與楚王馬希范大戰溪州，雖然最終戰敗，但考慮到西南少數民族地處偏遠，語言及生活習俗不同，楚王最終決定握手言和，彭士愁因而獲得一塊疆土，在永順建立王朝，自稱土司王。另外專家在墓葬群還發現暗道，連接到廢棄祠堂，裡面設有一塊德政碑，說明此處為彭氏家族的陵寢。