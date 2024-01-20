秦國自商鞅變法以來，靠完善制度迅速崛起，基層官吏成為秦國壯大的基石，也是幫助秦始皇統一的關鍵，秦朝管理官吏的方式嚴格，上班都必須記錄工作時數，考績影響官員能否升遷，此外秦朝選拔官員時，能力並非唯一標準，德行反而更重要。

根據大陸節目《簡牘探中華》介紹，秦朝官吏體系龐大，管理制度尤為重要，中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼提到，秦朝已有一系列考核制度，每天要記錄出勤狀況，清楚寫下工作天數，作為升遷與否的依據，在湖南西部里耶鎮就出土相關實物。

湖南省文物考古研究院研究員張春龍指出，在秦朝當官不只看能力，道德要求也非常高，睡虎地墓葬出土簡牘《為吏之道》記載「吏有五善，吏有五失」，秦國不僅訂定大量法律約束官吏，還清楚寫出哪些事不能做，必須全心為國家效力，為官要清廉正直。

湖南西部里耶鎮出土的「里耶秦簡」出現許多秦吏的名字和事蹟，無論事情大還是小，都會被寫在簡牘上，例如其中一片記錄遷陵縣有位辦事人員「文」，抓到一隻鳥認為是祥瑞決定上交，當地上級長官交代他將鳥送到縣廷，但「文」擔心鳥不好照顧，而且路途遙遠，不願接下這個公務，想讓小史「適」代替他前往。