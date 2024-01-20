大陸北京動物園的大貓熊「萌蘭」是逃家高手，曾成功翻牆柵欄，園方事後趕緊加高護欄，近日牠還表演高難度動作，只見萌蘭爬到樹上張開雙腳，呈現一字馬的姿勢，不少人看了直呼厲害，相關影片分享至微博，累積144萬觀看次數。

根據《陝視新聞》報導，近日有遊客到北京動物園遊玩，前往大貓熊展區觀看「萌蘭」，發現牠竟爬到兩根木棍上，雙腳打開撐住身體，在高處呈現「一字馬」的姿勢，隨後面朝遊客的方向，好像在說「看看我多厲害」，撐了數分鐘才下來。

萌蘭出生於2015年7月4日，原本生活於成都大熊貓繁育研究基地，直到2017年才搬到北京動物園，牠的媽媽是萌萌、父親是萌大，個性活潑而且多才多藝，擅長爬樹、仰臥起坐，以及獨門功夫「一字馬」，還曾多次謀劃離家出走。

2021年萌蘭藉助玩具球向上攀爬，成功翻越圍欄，靠在牆上與遊客對視，北京動物園發現後趕緊加高護欄，防止萌蘭偷溜，但牠似乎並未放棄，還一度想挖「挖地道」實現目標，當時不少網友笑說，萌蘭堅持翻牆跑出來，可能是想回四川找曾照顧牠的飼養員。